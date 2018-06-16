هبوط حاد لعقود القطن القصير في البورصة الأمريكية

شهدت عقود القطن القصير فى البورصة الأمريكية هبوطا حادا اليوم ،وذلك بالتزامن مع اعلان الادارة الامريكية فرض رسوم ٢٥ ٪؜ علي وردات صينية بقيمة ٥٠ مليار دولار و رد الخارجية الصينية بالرد بالمثل ، رغم تحذير ترامب من انه سيفرض رسوم اكثر لو ردت بكين بالمثل .

وقد انخفضت العقود من ٢٦٩ الي ٣١١ نقطة / سنت.

وبلغت خسائر عقد ديسمبر م ٣١١ نقطة / سنت ، حيث أغلق علي ٨٩.٨٥ سنت

كما بلغت خسائر عقد شهر ديسمبر خلال الأسبوع ٢٧٥ نقطة / سنت.

