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اقتصاد

هبوط حاد لعقود القطن القصير في البورصة الأمريكية

السبت 16/يونيو/2018 - 10:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
شهدت عقود القطن القصير فى البورصة الأمريكية هبوطا حادا اليوم ،وذلك بالتزامن مع اعلان الادارة الامريكية فرض رسوم ٢٥ ٪؜ علي وردات صينية بقيمة ٥٠ مليار دولار و رد الخارجية الصينية بالرد بالمثل ، رغم تحذير ترامب من انه سيفرض رسوم اكثر لو ردت بكين بالمثل .
وقد انخفضت العقود من ٢٦٩ الي ٣١١ نقطة / سنت.
وبلغت خسائر عقد ديسمبر م ٣١١ نقطة / سنت ، حيث أغلق علي ٨٩.٨٥ سنت
كما بلغت خسائر عقد شهر ديسمبر خلال الأسبوع ٢٧٥ نقطة / سنت.

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