أدباء يشاركون في عزاء زوجة الكاتب سعيد الكفراوى

حرص عدد من الكتاب والأدباء ومنهم الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، والدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، والشاعر زين العابدين فؤاد، والكاتب هشام أصلان، وعبده جبير، والناقد شعبان يوسف، والشاعر وائل عبد الفتاح، والكاتبة ربيعة ريحان، على تقديم واجب العزاء في وفاة زوجة الكاتب سعيد الكفراوي، المقام حاليا بمسجد عمر مكرم بالتحرير.



يذكر أن زوجة القاص الكبير سعيد الكفراوى، السيدة أحلام عباس حسين، رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضي، ودفنت ظهر الأربعاء بمدافن الأسرة بباب النصر.