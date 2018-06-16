برلماني يطالب بتفعيل البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة

قال الدكتور محمد خليفة، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن من أهم التحديات التي تواجه الدكتورة ياسمين صلاح، وزيرة البيئة الجديدة، تفعيل البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لهيئة المعونة الألمانية، وذلك لإعداد منظومة للجمع والتخلص من المخلفات الصلبة بشكل نهائي.





وأضاف "خليفة" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن عمل جهاز البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة إلى الآن شغل على الورق فقط منذ عمله من 5 سنوات، مشيرًا إلى أن هناك أطناناً من المُخلفات الصلبة في المحافظات، وأن وزير البيئة السابق وعد بحل أزماتها، مُطالبًا بعمل منفي للمخلفات الصلبة.



