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برلمان

برلماني يطالب بتفعيل البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة

السبت 16/يونيو/2018 - 10:27 م
النائب محمد خليفة
النائب محمد خليفة
عبدالله خالد
قال الدكتور محمد خليفة، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن من أهم التحديات التي تواجه الدكتورة ياسمين صلاح، وزيرة البيئة الجديدة، تفعيل البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لهيئة المعونة الألمانية، وذلك لإعداد منظومة للجمع والتخلص من المخلفات الصلبة بشكل نهائي.

وأضاف "خليفة" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن عمل جهاز البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة إلى الآن شغل على الورق فقط منذ عمله من 5 سنوات، مشيرًا إلى أن هناك أطناناً من المُخلفات الصلبة في المحافظات، وأن وزير البيئة السابق وعد بحل أزماتها، مُطالبًا بعمل منفي للمخلفات الصلبة.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى أهمية تفعيل التعاون مع المراكز الإقليمية، موضحًا أن هناك مركزًا إقليمياً مصرياً بجامعة القاهرة، يخدم 22 دولة عربية يعطي التقارير البيئية الدولية، مشيرًا إلى أن حسن استغلال هذه المراكز الاقليمية ستعمل على جلب منح لتحسين البيئة المحلية والتخلص من المخلفات الخطرة، لافتًا إلى أن وزير البيئة السابق كان متجاهلاً لهذا الملف.

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