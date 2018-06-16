اعتماد تعريفة سيارات الأجرة بمحافظة قنا.. صور

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي بين مدينة قنا وقري ومراكز المحافظة وفقا للكشوف المرفقة، كما اعتمد سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية والتجارية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة بحضور اللواء أيمن السيسي السكرتير العام المساعد و العميد حسن لطفي مدير إدارة مرور قنا وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية.



أوضح الهجان، بأنه تم تعديل التعريفة من مدينة قنا إلي مراكز المحافظة لتصبح 12 جنيها إلي مدينة أبوتشت و 10 جنيهات إلي مدينة فرشوط ، و 9 جنيهات إلي مدينة نجع حمادي، ، و 5 جنيهات إلي مدينة دشنا و 4 جنيهات و 75 قرشا إلي مدينة الوقف، و 4 جنيهات إلي مدينة قفط ، و 5 جنيهات و25 قرشا إلي مدينة قوص ، و5 جنيهات إلي مدينة نقادة.



وأشار الهجان، إلى أنه تم تعديل التعريفة المقررة لسيارات السرفيس داخل مدينة قنا لتصبح جنيه و نصف ، بينما أصبحت تعريفة سيارات التاكسي خمسة جنيهات ونصف رسوم فتح العداد و 2 جنيه لكل كيلومتر.



وأوضح محافظ قنا، بأنه تم تعديل سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية لتصبح 50 جنيها داخل المستودع و بمبلغ 53 جنيها حال توصيلها للمنازل، بينما سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري أصبح 100 جنيه داخل المستودع و بمبلغ 110 جنيهات حال توصيلها للمحال.



كما أكد محافظ قنا، علي ضرورة إلزام سائقي سيارات الأجرة بوضع ملصق علي زجاج السيارة بتعريفة الركوب الجديدة وخط السير موجهًا بوضع قائمة بالتعريفة الجديدة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن.



وأصدر الهجان، تعليماته لرجال شرطة المرور بشن حملات مرورية علي جميع ميادين ومواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة وعدم السماح باستغلال المواطن من قبل السائقين بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

