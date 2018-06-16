ننشر التعريفة الجديدة لركوب وسائل النقل بأسوان ..صور

اعتمد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان اليوم السبت التعريفة الجديدة لركوب وسائل النقل.



وقرر محافظ أسوان أن تكون التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس بزيادة تتراوح ما بين 15 إلى 20% مع مراعاة فئات النقود المتداولة وذلك طبقًا للنموذج المعد فى هذا الشأن من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.



وأكد اللواء مجدى حجازى أن المحافظة حريصة على أن تكون التعريفة الجديدة تحقق التوازن المطلوب بين مطالب المواطنين والسائقين ، مع الأخذ فى الإعتبار بأن زيادة أسعار المحروقات لا يعنى الزيادة بنفس النسبة فى تعريفة الأجرة حيث توزع الزيادة على عدد الركاب وعدد الكيلومترات المنفذة بلتر الوقود ، بجانب أن سعر الوقود يعتبر أحد عناصر تكاليف وسيلة النقل والتى من ضمنها الإصلاح والصيانة وقطع الغيار والزيوت ورسوم الرخص وأجور العاملين عليها ، لافتًا إلى ضرورة الإسراع فى الإعلان عن التعريفة الجديدة ووضعها على بنرات بالمواقف وأيضًا إستيكر زجاج جميع سيارات السيرفيس الميكروباص والتاكسى والكبود لتعريف المواطنين بها بالشكل المطلوب وذلك طبقًا لخط السير المحدد وفى ظل الإتفاق بين جميع الأطراف على وضع قاعدة وضوابط يتم الإلتزام بها .



وطالب حجازى المواطنين بالإيجابية فى الإبلاغ عن أى تجاوزات تحدث من بعض السائقين بالاتصال بغرفة عمليات المحافظة على أرقام 2483115 و 2483116 حيث ستتلقى الغرفة أى بلاغات أو شكاوى بجانب الرد على الشائعات المغرضة وسرعة التعامل مع أى طوارئ.

