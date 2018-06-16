ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ننشر التعريفة الجديدة لركوب وسائل النقل بأسوان ..صور

السبت 16/يونيو/2018 - 10:37 م
موقف سيارات
موقف سيارات
شكرى السيد
اعتمد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان اليوم السبت التعريفة الجديدة لركوب وسائل النقل.

وقرر محافظ أسوان أن تكون التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس بزيادة تتراوح ما بين 15 إلى 20% مع مراعاة فئات النقود المتداولة وذلك طبقًا للنموذج المعد فى هذا الشأن من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وأكد اللواء مجدى حجازى أن المحافظة حريصة على أن تكون التعريفة الجديدة تحقق التوازن المطلوب بين مطالب المواطنين والسائقين ، مع الأخذ فى الإعتبار بأن زيادة أسعار المحروقات لا يعنى الزيادة بنفس النسبة فى تعريفة الأجرة حيث توزع الزيادة على عدد الركاب وعدد الكيلومترات المنفذة بلتر الوقود ، بجانب أن سعر الوقود يعتبر أحد عناصر تكاليف وسيلة النقل والتى من ضمنها الإصلاح والصيانة وقطع الغيار والزيوت ورسوم الرخص وأجور العاملين عليها ، لافتًا إلى ضرورة الإسراع فى الإعلان عن التعريفة الجديدة ووضعها على بنرات بالمواقف وأيضًا إستيكر زجاج جميع سيارات السيرفيس الميكروباص والتاكسى والكبود لتعريف المواطنين بها بالشكل المطلوب وذلك طبقًا لخط السير المحدد وفى ظل الإتفاق بين جميع الأطراف على وضع قاعدة وضوابط يتم الإلتزام بها .

وطالب حجازى المواطنين بالإيجابية فى الإبلاغ عن أى تجاوزات تحدث من بعض السائقين بالاتصال بغرفة عمليات المحافظة على أرقام 2483115 و 2483116 حيث ستتلقى الغرفة أى بلاغات أو شكاوى بجانب الرد على الشائعات المغرضة وسرعة التعامل مع أى طوارئ.
ننشر التعريفة الجديدة لركوب وسائل النقل بأسوان ..صور
ننشر التعريفة الجديدة لركوب وسائل النقل بأسوان ..صور
ننشر التعريفة الجديدة لركوب وسائل النقل بأسوان ..صور
ننشر التعريفة الجديدة لركوب وسائل النقل بأسوان ..صور

ترشيحاتنا

ننشر قوائم تعريفة الركوب الجديدة بالسويس

لاعب ريال مدريد: كريستيانو لا يستحق ركلة جزاء أمام إسبانيا

شاهد.. عبور أضخم حفار في العالم بقناة السويس

شاهد.. فرح روسى بزفة مصرية خلال كأس العالم

اتحاد الصناعات يقرر صرف علاوة اجتماعية

شاهد .. ماندزوكيتش يتقدم لكرواتيا بهدف فى شباك نيجيريا

انطلاق مباراة نيجيريا وكرواتيا.. بث مباشر

وثيقة سرية تكشف تورط حزب أردوغان مع داعش في تفجيرات إرهابية

طارق الشناوي: حرب كرموز فيلم تجاري جيد الصنع

حازم إمام يوجه رسالة لميسي بعد مواجهة أيسلندا

فيفا توضح أسباب ظهور مقاعد خالية بمباراة مصر وأوروجواي

شاهد .. اللقطات الأولى لحادث الدهس في العاصمة الروسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مودريتش يحرز الهدف الثاني لكرواتيا في شباك نيجيريا .. فيديو

كارثة..عامود كهرباء قاتل بوسط طريق الحسينية - فاقوس فى الشرقية

شاهد .. هيكتور كوبر يظهر فى الإسماعيلية قبل لقاء روسيا

كرواتيا تتقدم على نيجيريا في الشوط الأول بهدف نظيف.. صور

شاهد .. ماندزوكيتش يتقدم لكرواتيا بهدف فى شباك نيجيريا

فيديو

مخرج طايع: لم أشعر بقلق عند اختيار عمرو يوسف ..فيديو
صبا مبارك: مكنتش متخيلة رد فعل الجمهور على طايع .. فيديو
عمرو يوسف يكشف سر انجذابه لتأدية دور طايع .. فيديو
وزير المالية: لو محركناش أسعار الوقود كان البديل إننا نستلف.. فيديو
النقل النهري: تشديد الرقابة على اللنشات النزهة في العيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟