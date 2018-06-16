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كأس العالم

مودريتش يحرز الهدف الثاني لكرواتيا في شباك نيجيريا .. فيديو

السبت 16/يونيو/2018 - 10:39 م
صدى البلد
محمد سمير
أحرز مودريتش نجم منتخب كرواتيا الهدف الثانى لفريقه فى شباك منتخب نيجيريا فى المباراة التى تجمع بينهم في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الرابعة لكأس العالم 2018 لكرة القدم.

وأحرز مودريتش الهدف الثانى عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 70 من عمر الشوط الثانى.

وسيطر المنتخب الكرواتي على مجريات الشوط الأول، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص حتى أتت اللقطة المضيئة بإحراز ماندزوكيتش الهدف الأول فى الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

وحاول المنتخب النيجيرى العودة الى المباراة مرة اخرى بعد الهدف الذي تلقاه ولكن جميع محاولاته تحطمت على صخرة الدفاع الكرواتي المستبسل أمام مرماه.

وتلعب كرواتيا ونيجيريا، اللتان تتوقعان التأهل إلى دور خروج المغلوب، بجانب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات، وأيسلندا مفاجأة البطولة التي تأمل في تكرار مسيرتها الرائعة عندما بلغت دور الثمانية في بطولة أوروبا 2016.
مودريتش يحرز الهدف الثاني لكرواتيا في شباك نيجيريا .. فيديو
مودريتش يحرز الهدف الثاني لكرواتيا في شباك نيجيريا .. فيديو
مودريتش يحرز الهدف الثاني لكرواتيا في شباك نيجيريا .. فيديو

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