مخرج طايع: لم أشعر بقلق عند اختيار عمرو يوسف ..فيديو

قال المخرج عمرو سلامة، مخرج مسلسل «طايع» الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الكريم، إنه لم يشعر بالقلق عندما إختار الفنان عمرو يوسف، لتأدية شخصية طايع الصعيدية.



وأضاف " سلامة " في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن اختياره كان الهدف منه كسر النمطية، وتغيير الصورة الذهنية التقليدية عن شكل الصعيدي، مضيفا:" فيه صعايدة كتير شبه عمرو يوسف".



وتابع قائلا:" مع بداية عرض المسلسل لم يتحدث أحد عن سبب إختيار عمرو يوسف، لتأدية ذلك الدور، وانجذبوا لأحداث المسلسل".

