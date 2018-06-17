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فاجئى أولادك ببيتزا بطريقة مبتكرة للشيف إلهام فتحى

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:24 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
اذا أردتى التجديد فى طريقة تحضير البيتزا التى تقدمينها لأسرتك إليك طريقة التحضير بمذاق وطعم ألذ للشيف إلهام فتحى.

المقادير:
1/2 كوب زيت.
ماء.
ملعقة صغيرة ملح.
1 كيلو دقيق.
1/2 كوب لبن بودرة.
ملعقة كبيرة سكر.
سجق.
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
جبنة موتزاريلا.
فلفل رومي.
2 كوب عصير طماطم.
ملح وفلفل.
زعتر جاف.
زيت.

طريقة التحضير:

قلبي الدقيق والخميرة والملح والسكر واللبن البودرة معًا ثم أضيفى الزيت والماء وقلبى حتى تحصلى على عجينة.
بعد ذلك ضعى صوص الطماطم على العجينة ثم ضيفي خليط السجق وضيفي الزيتون والجبنة على الوجه وادخلي البيتزا الفرن حتى النضج وقدميها.
شوحى السجق فى الزيت على النار ثم ضيفي الفلفل والمشروم والفلفل الأسود.

طريقة تحضير الصوص:

إخلطى على النار عصير الطماطم والزيت والثوم والملح والفلفل الأسود والزعتر وإتركى الخليط حتى يتسبك.

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