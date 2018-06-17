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النواب يواصلون التقدم بطلبات إحاطة حول تدهور القطاع الصحي

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:54 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
يستمر تدفق سيل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزير الصحة، بشأن تدهور الأحوال الصحية بالدوائر التابعين إليها، ما يؤكد على سوء القطاع والمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، واحتياج القطاع لتكثيف جهود المسؤولين فى الدولة كلها ووزارة الصحة خاصة للنهوض بالقطاع، لاسيما وأنه الأهم إلى جانب التعليم، مما دفع الدولة لوضع خطة لتطويره إلى جانب التعليم.

وهذه المرة مع عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، والنائب المستقل عن محافظة البحيرة، والذي أكد على أنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مقدم لوزيرة الصحة الجديدة، الدكتورة هالة مصطفى، حول سوء الأحوال الصحية بالمحافظة.

وقال "الفقى" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد": إن المحافظة عانت على مدار الأعوام السابقة من تدهور وإهمال من قبل المسؤولين، الأمر الذي نتج عنه توجه المواطنين للعيادات الخاصة، رغم أن حالتهم الاقتصادية لا تحتمل.

وأوضح نائب البحيرة أن هناك نقص شديد فى الوحدات الصحية بالمحافظة، فضلا عن نقص الأطباء واهمال الممرضين لعملهم.

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