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أخبار العالم

كاتبة بريطانية: الزعيم الكوري الشمالي تحوّل إلى دبلوماسي

السبت 16/يونيو/2018 - 11:08 م
لقاء الرئيس الأمريكي
لقاء الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية
أ ش أ
رأت الكاتبة البريطانية بروك ماسترز، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد تحوّل إلى دبلوماسي، مشيرة إلى نجاح الأخير في إعادة العلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي امتدح شخصيته وذكاءه.

ولفتت ماسترز، في مقال نشرته صحيفة (الفاينانشيال تايمز)، إلى تركيز وسائل الإعلام مؤخرا بشكل لافت للنظر على الزعيم الكوري الشمالي أثناء قمته مع نظيره الأمريكي في سنغافورة.

وقالت ماسترز ، إن كيم جونج أون، الذي اشتهر نظامه بوقوع أعمال قتل غامضة في ظله، طاف شوارع وناطحات سحاب سنغافورة خلال الأسبوع الماضي والتقط صورًا شخصية (سيلفي) مع وزير خارجيتها فيفيان بالاكريشنان وتم الاحتفال به كما لو كان نجمًا من نجوم موسيقى الروك.

واستدركت الكاتبة قائلة إن الزعيم الكوري الشمالي يواجه الآن تحديات إضافية؛ إذ يتشكك محللون في مدى وفائه بوعوده "الغامضة" الخاصة بنزع السلاح النووي وعمل إصلاح اقتصادي.

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