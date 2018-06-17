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وصفة سريعة لحرق الدهون والحصول على الرشاقة

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
إذا كنتى تعانى من تراكم الدهون العنيدة، ولا تجدين طريقة للتخلص منها، فانه الآن بامكانك اتباع طرق لحرق الدهون والتمتع بقوام رشيق، وذلك باتباع طرق حددها موقع بولد سكاى الهندى فى الخطوات التالية:

كل ما تحتاجين إليه هو الآتي:
كوب من الطين الأخضر.
كمية مناسبة من شاي البابونج.

طريقة تطبيق الوصفة:

إمزجي المكونات إلى أن تحصلي على عجينة تشبه الكريم متجانسة وخالية من التكتلات وبواسطة فرشاة ناعمة ضعى المزيج على بطنك أو على أي منطقة أخرى ترغبين في تنحيفها وفي حرق الدهون المتراكمة فيها وأتركي القناع على المنطقة المستهدفة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة بعد ذلك إغسلي هذه المنطقة بالماء الفاتر مرة واحدة أسبوعيًا.

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