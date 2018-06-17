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فن

ماريال تستعد لإطلاق أغنيته لاحقتك عالدعسة

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:30 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تستعد المطربة اللبنانية ماريال لإطلاق أغنيتها الجديدة "لاحقتك عالدعسة" خلال الأيام المقبلة حيث تعقد جلسات عمل مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة للأغنية تمهيدا لطرحها.

وكشفت ماريال أن الأغنية من كلمات وألحان المهندس نوار الحموي موضحة أن الأغنية ذات طابع شعبي راقص، وتتضمن مقطع تركي، وهو نوع من الغناء أدته ماريال بنجاح كبير خصوصا بعد تسجيلها لإحدى أغنيات المغني التركي الشهير ابراهيم تاتلس، والتي لاقت انتشارا واسعا عبر السوشيال ميديا.

وأبدت ماريال حماسًا كبيرًا لصدور العمل الجديد، خاصة بعد أغنيتها "تروح وترجع ليا" والتي أنتجتها شركة لايف ستايلز ستوديوز، ولم يتم إذاعتها حتى الآن.

وتميزت ماريال في معظم حفلاتها في لبنان وخارجه بتأدية الأغاني التركية، خصوصا وأنها تجيد اللغة التركية، إلى جانب عدد من اللغات الأخرى.

وتعتبر الفنانة ماريال فارس من النجوم الشابة التي شقت طريقها إلى الفن في فترة وجيزة ولمع اسمها وشاركت في العديد من الحفلات الفنية والخيرية في لبنان وخارجها.

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