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أخبار البلد

الصوت والضوء يستعد لاستقبال أول أفواج برنامج العائلة المقدسة

السبت 16/يونيو/2018 - 11:17 م
الصوت والضوء
الصوت والضوء
محمد الاسكندرانى
تستقبل شركة مصر للصوت والضوء أول فوج سياحي للحج على خطي العائلة المقدسة بمنطقة الأهرامات، حيث يشاهد العرض باللغة الإيطالية والذى يحكي تاريخ مصر وما دار في العصور القديمة والحديثة حتي الحملة الفرنسية.

الجدير بالذكر أن هذه أول مجموعة سياحية لبرنامج رحلة العائلة المقدسة بعد زيارة ومباركة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في شهر أبريل 2017، والوفد يضم العديد من الصحفيين والإعلاميين ومسئولي الحج من الفاتيكان، قد دعتهم وزارة السياحة في شهرى ديسمبر وفبراير الماضيين للترويج لهذا الملف.

أعلن سامح سعد رئيس الصوت والضوء أنه نتيجة للدعم المتواصل لهذا البرنامج من وزراء السياحة السابقين والدكتورة رانيا المشاط ومجهود رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة في روما المستشار عماد فتحي لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر تستعد منطقة الصوت والضوء لاستقبال هذا الوفد لحضور العرض التاريخي كجزء من برنامج الرحله، كما يشمل برنامج الرحلة زيارة كنائس مصر القديمة المعلقة وكنيسة المعادي.

واضاف سعد ان هذا الوفد الاول يرسل رسالة للعالم اجمع تعود بالإيجاب على السياحة، فالسياحة الدينية ورحلة العائلة المقدسة من أهم الأمور التي تعزز العلاقات بين الشعوب فمصر تعتبر هي الدولة الوحيدة التي زارها السيد المسيح مع السيدة العذراء والقديس يوسف النجار.

الجدير بالذكر أنه قد زار الوفد المسئول عن ملف الزيارات المقدسة من الفاتيكان ومراسل التلفزيون الإيطالي ومجموعة من الصحفيين المتميزين العام الماضي وقد أبدوا انبهارهم بأهرامات الجيزة وعرض الصوت والضوء وأهمية إدراج هذه المناطق الاثرية في البرامج السياحية للوفود القادمة إلى مصر.

يذكر أن البابا فرانسيس قد بدأ كلمته أثناء زيارته لمصر في العام الماضي بـ.."جئت لأرض السلام وملاذ الأنبياء جئت لمصر أرض السلام".

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