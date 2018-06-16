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أخبار العالم

بلومبرج: تهديدات بقتل الرئيس الأمريكي وأفراد عائلته

السبت 16/يونيو/2018 - 11:07 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
محمد عثمان
ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم السبت، أن السفيرة الأمريكية في كندا، كيلي كرافت، تلقت ظرفًا بداخله مسحوق أبيض ورسالة تهديد بالقتل موجهة لها وللرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ولأفراد عائلته، على خلفية الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا.

ووفقًا لمصادر الوكالة فإن الظرف تم إرساله يوم الخميس الماضي، بأسم كرافت إلى مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة الكندية أوتاوا، مشيرة إلى أن المسحوق الأبيض بداخل الظرف تم اكتشافه من قبل أحد الموظفين المسؤولين عن فحص البريد الوارد للسفارة.

وأكدت الوكالة أن الشرطة المحلية أخذت عينات من المسحوق، وتبين أنه غير ضار، لافتة إلى أن الرسالة الموجودة في الظرف شملت إهانات وتهديدات بقتل كرافت والرئيس الأمريكي وأفراد عائلته.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء الكندي اتصل هاتفيًا بالسفيرة الأمريكية، أمس، عند سماعه بالحادث.

وكان ترامب أمر بفرض رسوم جمركية على واردات الحديد والصلب من كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بالرد على هذا القرار.

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