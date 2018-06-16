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فن

حقيقة زواج عمرو دياب من دينا الشربيني في اليونان

السبت 16/يونيو/2018 - 11:06 م
صدى البلد
الاء فتحي
أكد النجم عمرو دياب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أنه سيحيي حفلا غنائيًا كبيرًا يوم 26 يوليو المقبل في جزيرة ميكونوس باليونان.

وبهذا ينفي الهضبة بشكل غير مباشر الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول زواجه من الفنانة دينا الشربيني بعد أن أشيع أنهما يقيمان حفل زفاف كبيرًا في نفس الجزيرة اليونانية خلال أحد أيام شهر يوليو المقبل.

يذكر ان الهضبة شارك في حفل السحور الذي أقامته أسرة مسلسل مليكة الذي قامت ببطولته دينا الشربيني في أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما.

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حقيقة زواج عمرو دياب من دينا الشربيني في اليونان

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