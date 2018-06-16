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محافظات

حملات مشتركة لرؤساء المدن والمرور على مواقف الاقصر ..صور

السبت 16/يونيو/2018 - 11:21 م
صدى البلد
شمس يونس
شهدت مواقف سيارات الأجرة بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، حملات مشتركة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية ورؤساء المراكز والمدن، لمراقبة التسعيرة الجديدة لأسعار سيارات الأجرة بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية والمحروقات، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز بنطاق المحافظة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.

وكان محافظ الأقصر قد وجه بضرورة تكثيف حملات المرور الميدانى والتفتيش للتموين ومباحث التموين على محطات البنزين لمتابعة انتظام العمل بها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة تجاه المخالفين، مطالبًا المسئولين بسرعة التجاوب الفورى والحاسم مع شكاوى واحتياجات المواطنين والعمل على حلها فورًا.

كما تم عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة ووضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، وتخصيص خط ساخن بالإدارة العامة بمرور الأقصر يعمل على تلقى كافة شكاوى المواطنين 01226888809 وذلك فى حالة عدم التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وتشكيل فرق عمل لمتابعة مواقف السيارات للتأكيد على تطبيق التعريفة المحددة والالتزام بها.
حملات مشتركة لرؤساء المدن والمرور على مواقف الاقصر ..صور
حملات مشتركة لرؤساء المدن والمرور على مواقف الاقصر ..صور
حملات مشتركة لرؤساء المدن والمرور على مواقف الاقصر ..صور
حملات مشتركة لرؤساء المدن والمرور على مواقف الاقصر ..صور

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