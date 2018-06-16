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حوادث

ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع

السبت 16/يونيو/2018 - 11:19 م
ضبط اصحاب محطات وقود
ضبط اصحاب محطات وقود
جمالات الدمنهورى
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدة حملات مكبرة للرقابة على الأسواق وعمليات بيع المواد البترولية المدعمة، وذلك تحت إشراف المهندس كمال راشد، وكيل الوزارة بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي وبمشاركة إدارة التجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد ضيف الله.

أسفرت الحملات فى المحمودية عن توقف محطة تموين سيارات عن العمل والبيع للجمهور بدون إذن مسبق، وتمكنت الحملة من ضبط كميات من المواد البترولية داخل المحطة أكثر من الكميات المدونة بالسجل وذلك بعد قياس الكميات الفعلية بالمحطة بمقدار 2300 لتر بنزين 80، و9300 لتر سولار.

كما تم ضبط محطة أخرى قام صاحبها بالتلاعب فى سجل 21 بترول حيث تلاحظ وجود كميات أكثر من المدونة بالسجل بمقدار 8400 لتر بنزين 80، و17000 لتر سولار تجميعها وضبط 2800 محطتي وقود بشبراخيت قام أصحابها بالامتناع لبيعها للجمهور وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفى إيتاى البارود عن ضبط محطتي لتمويل السيارات قامت بتجميع كمية قدرها 6000 لتر بنزين 80، و10 الف لتر سولار مدعم وحجبها عن الجمهور لخلق أزمة عدم وجود مواد بترولية بالبحيرة. .وتم التحفظ على الكميات التي ضبطت ومصادرتها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

هذا وتواصل الأجهزة الرقابية والتنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها على مدار 24 ساعة على محطات تمويل السيارات لمتابعة الالتزام بلائحة الأسعار الجديدة الخاصة بالمحروقات وضبط تجار السوق السوداء.
ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع
ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع
ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع
ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع
ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع
ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع
ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع
ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع
ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع
ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع
ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع
ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع
ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع
ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع
ضبط أصحاب 6 محطات وقود بالبحيرة لامتناعهم عن البيع

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