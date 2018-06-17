وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات بورسعيد اليوم

تتفقد اليوم الأحد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد للوقوف علي آخر استعدادات المستشفيات والوحدات الصحية الأولية وذلك تمهيدًا لاستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث تبدأ الجولة بزيارة لديوان عام المحافظة ، ثم تفقد للمنشآت الطبية بالمحافظة.



يشار الي أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الجديدة، بدأت ممارسة مهام عملها، عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهر الخميس الماضي، بالاجتماع مع غرفة أزمات الوزارة لمراجعة خطة تأمين احتفالات الشعب المصري بعيد الفطر المبارك.