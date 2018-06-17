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أخبار البلد

وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات بورسعيد اليوم

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:09 ص
وزيرة الصحة خلال
وزيرة الصحة خلال تفقدها إحدي المستشفيات - ارشيفية
محمود نوفل
تتفقد اليوم الأحد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد للوقوف علي آخر استعدادات المستشفيات والوحدات الصحية الأولية وذلك تمهيدًا لاستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث تبدأ الجولة بزيارة لديوان عام المحافظة ، ثم تفقد للمنشآت الطبية بالمحافظة.

يشار الي أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الجديدة، بدأت ممارسة مهام عملها، عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهر الخميس الماضي، بالاجتماع مع غرفة أزمات الوزارة لمراجعة خطة تأمين احتفالات الشعب المصري بعيد الفطر المبارك.

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ننشر تفاصيل زيارة وزير الصحة للمنشآت الطبية بمحافظ بورسعيد

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