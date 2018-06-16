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أخبار البلد

عضو أعلى المهندسين: الزيادة مرهقة لكن لا غنى عنها للإصلاح

السبت 16/يونيو/2018 - 11:57 م
طارق الملا وزير الثروة
طارق الملا وزير الثروة المعدنية والبترول
الديب ابوعلى
قال المهندس عبد الكريم ادم، عضو المجلس الإعلي لنقابة المهندسين، إن طريق الإصلاح الاقتصادي صعب وشاق ويحتاج لتكاتف جهود الجميع مؤكدا إن الزيادة الجديدة في اسعار المنتجات البترولية والتي تم اقرارها اليوم السبت مرهقة للبعض ولكن لا غني عنها للخروج من الوادي الضيق.

وأكد "آدم" في تصريحات لصدي البلد، أنه مع الإصلاح الاقتصادي ولكن توقيت الزيادات يحتاج إلي إعادة تفكير لإنه يتم إقرارها في أوقات غير مناسبة علي حد وصفه.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت.

وأصبحت اسعار المنتجات البترولية بعد الزيادة كالتالي..
- البوتاجاز
المنزلى 50 جنيها للأسطوانة
التجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين
بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر
بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر
بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين
5.50 جنيه للتر

- السولار
5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.

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