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وزير التموين: 5 قروش سعر ثابت لرغيف الخبز.. فيديو

السبت 16/يونيو/2018 - 11:18 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تمر بمشكلة اقتصادية متراكمة منذ سنوات، مضيفا :" إحنا عايشين بالسلف .. وهناك عجز في الموازنة العامة للدولة وعلينا كمجتمع وحكومة أن نتكاتف من أجل صالح الوطن".

وأضاف " المصيلحي" في مداخلة هاتفية في برنامج " مانشيت " المذاع على قناة " أون لايف"، أن خدمة الدين الخارجي تمثل 38% من إجمالي الدخل الكلي لمصر، مؤكدا على ضرورة تحمل فاتورة الإصلاح الإقتصادي .

وأوضح المصيلحي، أن 80% من المخابز تعمل بالسولار، و20% تعمل بالغاز، وتم الإتفاق مع رئيس الوزراء، بأن تتحمل وزارة التموين فارق سعر السولار والغاز عن المخابز بحيث لا تزيد التكلفة على المخبز، ونحافظ على سعر ثابت لرغيف الخبز وهو 5 قروش.

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