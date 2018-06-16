وزير التموين: 5 قروش سعر ثابت لرغيف الخبز.. فيديو

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تمر بمشكلة اقتصادية متراكمة منذ سنوات، مضيفا :" إحنا عايشين بالسلف .. وهناك عجز في الموازنة العامة للدولة وعلينا كمجتمع وحكومة أن نتكاتف من أجل صالح الوطن".



وأضاف " المصيلحي" في مداخلة هاتفية في برنامج " مانشيت " المذاع على قناة " أون لايف"، أن خدمة الدين الخارجي تمثل 38% من إجمالي الدخل الكلي لمصر، مؤكدا على ضرورة تحمل فاتورة الإصلاح الإقتصادي .



وأوضح المصيلحي، أن 80% من المخابز تعمل بالسولار، و20% تعمل بالغاز، وتم الإتفاق مع رئيس الوزراء، بأن تتحمل وزارة التموين فارق سعر السولار والغاز عن المخابز بحيث لا تزيد التكلفة على المخبز، ونحافظ على سعر ثابت لرغيف الخبز وهو 5 قروش.

