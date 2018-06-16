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كأس العالم

عملية حسابية تتنبأ ببطل مونديال 2018

السبت 16/يونيو/2018 - 11:22 م
مونديال روسيا 2018
مونديال روسيا 2018
أحمد محرم
سلطت قناة "روسيا اليوم" الضوء على دراسة أجراها مجموعة من علماء الرياضيات من جامعات ألمانيا وبلجيكا، توقعوا من خلالها نتائج نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وأوضحت القناة أن العلماء درسوا 100 ألف احتمال ممكن لتطور الأحداث في البطولة. وأخذ العلماء في الاعتبار عوامل عدة، مثل الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المشاركة في المونديال وسكانها، وتقييم تصنيف المنتخبات، ومتوسط ​عمر اللاعبين، وعدد اللاعبين في الدوري المحلي لكل دولة، وغيرها من المعايير.

وفي الوقت نفسه، تم استخدام نتائج البطولات العالمية السابقة لكرة القدم، منذ عام 2002. وشدد الخبراء على التأثير الكبير لتوزيع الدول (وفقا للقرعة) في دور المجموعات، على نتائج الدراسة.

واحتلت إسبانيا المركز الأول، بحسب الدراسة المفضلة لأبرز المرشحين للفوز بلقب مونديال 2018، وفرصة تتويجها بلغت 17.8%، وتلتها ألمانيا، حاملة اللقب، في المرتبة الثانية بنسبة (17.1%)، ومن ثم البرازيل بنسبة (12.3%)، بينما فرصة منتخب روسيا في الفوز ضئيلة جدا قدرت بنسبة 0.1% فقط.

ويرى العلماء أن احتمال مواجهة ألمانيا لخصم قوي في الدور ربع النهائي، هو السبب في أن فرصتها أقل بقليل من حظوظ إسبانيا. وفيما إذا تخطى المانشافت الألماني الدور ربع النهائي، فإن فرصته في الفوز تزداد بشكل كبير.

ولكن خلافا لهذه الدراسة فإن طريق منتخب ألمانيا تبدو سالكة بسهولة حتى الدور قبل النهائية، الذي من المحتمل أن يواجه فيه نظيره الأرجنتيني.

بينما من المحتمل أن تلتقي إسبانيا الأرجنتين في الدور الذي يسبقه، أي ربع النهائي.

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