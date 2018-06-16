شاهد .. ملخص وأهداف مباراة كرواتيا ونيجيريا فى كأس العالم

حصد منتخب كرواتيا فوزًا مستحقًا على حساب نظيره نيجيريا بثنائية دون رد، مساء السبت ، في ملعب "كالينينجراد" في ختام الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.



سجل ثنائية منتخب كرواتيا اللاعب النيجيري أوجينكارو إيتوبو في مرماه في الدقيقة 32 ولوكا مودريتش في الدقيقة 71 من ضربة جزاء ليقتنص المنتخب الكرواتي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وتبقى نسور نيجيريا في المركز الأخير بلا نقاط بعد تعادل الأرجنتين مع آيسلندا.



اتسمت المباراة بتفوق واضح للجانب الكرواتي سواء على مستوى السيطرة والاستحواذ أو الفاعلية على المرمى أو التنظيم التكتيكي داخل الملعب وفشلت المحاولات النيجيرية الفردية في إحداث الخطورة على مرمى كرواتيا.



سيطر منتخب كرواتيا على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى ولكن أداء نيجيريا الدفاعي أغلق المساحات في وجه رفاق لوكا مودريتش للاختراق رغم السيطرة والاستحواذ.. وأبعد الدفاع النيجيري كرة عرضية من فرساليكو يمينًا ثم احتسب الحكم خطأ ضد مهاجم كرواتيا ريبيتش.



وأخطأ مودريتش في تمرير الكرة ولكن منتخب نيجيريا لم يستغل الفرصة ، ونال راكيتيتش البطاقة الصفراء للخشونة ضد فيكتور موزيس ووجه كراماريتش تسديدة بجوار القائم.



وفي الدقيقة 32 ، سجل منتخب كرواتيا هدف التقدم من كرة عرضية حولها ماريو مانزوكيتش برأسه لتصطدم باللاعب النيجيري أوجينكارو إيتوبو وتسكن شباكه وتعلن تقدم الكروات.



وأهدر منتخب نيجيريا فرصة سريعة من إيجالو ورد المنتخب الكرواتي بانطلاقة سريعة من جانب مانزوكيتش ولكن الدفاع النيجيري أنقذ الموقف.. وأرسل راكيتيتش كرة عرضية حولها كراماريتش برأسه فوق العارضة.



ووجه فرساليكو تسديدة فوق العارضة ، ونظم منتخب نيجيريا هجمة معاكسة سريعة ثم خطأ نفذه موزيس مع تصويبة من جانب إيوبي اصطدمت في أقدام المدافعين لينتهي الشوط الأول بتقدم كرواتي.



بدأ منتخب نيجيريا الشوط الثاني بضغط هجومي وضربة رأس ضائعة من ليون بالوجين ثم تسديدة من موزيس ورد راكيتيتش بتصويبة فوق العارضة ، وأضاع كراميرتش تصويبة من عرضية متقنة تحولت فوق العارضة.



وأرسل موزيس كرة عرضية أمسكها الحارس ، وأشرك منتخب كرواتيا في الدقيقة 60 اللاعب مارسيلو بروزفيتش على حساب أندريا كراماريتش ودفع منتخب نيجيريا باللاعب أحمد موسى بدلًا من أليكس إيوبي الذي لم يقدم شيئًا يذكر.



واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح منتخب كرواتيا من خطأ ضد ويليام ترووست إيكونج في منطقة الجزاء ليسجل لوكا مودريتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 71.



وأشرك منتخب نيجيريا اللاعب كيليتشي إيهانتشو على حسابب إيجالو وأطلق كيليتشي مهاجم نيجيريا تسديدة بجوار القائم ، وشارك ماتيو كوفاسيتش في صفوف كرواتيا على حساب آنتي ريبتش لتأمين وسط الملعب.



وحدثت إلتحامات بدنية بين لاعبي المنتخبين ، وأشرك منتخب كرواتيا اللاعب ماركو بياتسا على حساب ماريو مانزوكيتش في الدقيقة 85.. وسنحت محاولة نيجيرية أهدرها فيكتور موزيس بتسديدة في المدافعين وأشرك منتخب نيجيريا آخر تغيير بنزول اللاعب سيمي على حساب أوبي ميكيل في الدقيقة 88.



ونال بروزفيتش البطاقة الصفراء للخشونة ، وحاول موزيس من الجبهة اليمنى ولكن بلا خطورة وأهدر كوفاسيتش انفرادًا بالمرمى لينتهي اللقاء بفوز كرواتيا.