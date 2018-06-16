ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير التموين: رقابة صارمة لضبط الأسواق .. فيديو

السبت 16/يونيو/2018 - 11:22 م
علي المصيلحي
علي المصيلحي
هاني حسين
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كافة المحافظات تتابع التأثيرغير المباشر لتحريك أسعار الوقود على السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة والمواد البترولية، مثل نقل البضائع، وسيتم حساب تكلفة ارتفاع الطاقة على كل السلع والخدمات وتترجم إلى مؤشرات محددة، تراقبها الجهات الرقابية بالوزارة".

وأضاف " المصيلحي" في مداخلة هاتفية في برنامج " مانشيت " المذاع على قناة " أون لايف"، أن الفلاحين سيتأثرون بزيادة أسعار السولار نظرا لقيامهم باستخدامه في ري المحاصيل، قائلا:" أي زيادة في التكلفة سوف تنعكس على سعر المنتج وسيتم مراعاتها في المحاصيل".

وأكد، أن تحريك أسعار الوقود ينعكس على توفير خدمات للمواطنين وتطوير الصحة والتعليم وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

ترشيحاتنا

عبور أكبر حفار في تاريخ قناة السويس برسوم 820 ألف دولار

أومتيتي يسخر من نفسه بعد الخطأ الفادح أمام استراليا ..صورة

انطلاق مباراة نيجيريا وكرواتيا.. بث مباشر

إصابة 7 أشخاص في عملية دهس وسط موسكو

شاهد.. حادث الدهس وفرار السائق في موسكو

مدرجات الأرجنتين وأيسلندا غاضبة من حكم المباراة

الزمالك يعلن عن اقتراب حسم صفقة صانع ألعاب الإسماعيلي

محمد صلاح جاهز لروسيا.. وهذا موقف الثلاثي حامد وتريزيجيه و وردة.. وتلك القنوات الناقلة للمباراة

تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالقاهرة والجيزة.. مستند

شاهد.. محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في ظهوره الأول

اتحاد الصناعات يقرر صرف علاوة اجتماعية

الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي يتبادلان تهاني عيد الفطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصطفى قمر يختتم آخر فقرات حفل العيد.. صور

بهاء سلطان يشعل حفل العيد.. صور

إطلالة أنثوية لإيمان العاصي وتاتو يثير الجدل.. صور

مودريتش يحرز الهدف الثاني لكرواتيا في شباك نيجيريا ..صور

كارثة..عامود كهرباء قاتل بوسط طريق الحسينية - فاقوس فى الشرقية

فيديو

وزير التموين: رقابة صارمة لضبط الأسواق .. فيديو
وزير التموين: 5 قروش سعر ثابت لرغيف الخبز.. فيديو
عمرو يوسف يكشف تحديات واجهته في طايع.. فيديو
شاهد.. مرتضى منصور يحاور أطفال الزمالك ويستمع إلى الشكاوى
مخرج طايع: لم أشعر بقلق عند اختيار عمرو يوسف ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟