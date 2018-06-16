وزير التموين: رقابة صارمة لضبط الأسواق .. فيديو

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كافة المحافظات تتابع التأثيرغير المباشر لتحريك أسعار الوقود على السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة والمواد البترولية، مثل نقل البضائع، وسيتم حساب تكلفة ارتفاع الطاقة على كل السلع والخدمات وتترجم إلى مؤشرات محددة، تراقبها الجهات الرقابية بالوزارة".



وأضاف " المصيلحي" في مداخلة هاتفية في برنامج " مانشيت " المذاع على قناة " أون لايف"، أن الفلاحين سيتأثرون بزيادة أسعار السولار نظرا لقيامهم باستخدامه في ري المحاصيل، قائلا:" أي زيادة في التكلفة سوف تنعكس على سعر المنتج وسيتم مراعاتها في المحاصيل".



وأكد، أن تحريك أسعار الوقود ينعكس على توفير خدمات للمواطنين وتطوير الصحة والتعليم وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

