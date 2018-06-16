موزع سينمائي يكشف لـ صدى البلد إيرادات أفلام العيد في ثاني أيام العرض.. حرب كرموز مازال متصدرا بفارق كبير عن ليلة هنا وسرور.. وخالد يوسف يتذيل القائمة مع كارما

إيرادات أفلام موسم عيد الفطر فى ثاني أيام العرض، وصلت إلى 9 ملايين و816 ألفا و540 جنيها

حرب كرموز يحقق 4 ملايين و997 ألفا و450 جنيها

ليلة هنا وسرور يصل لـ 2 مليون و716 ألفا و683 جنيها

قلب أمه يحتل الترتيب الثالث في موسم عيد الفطر السينمائي

حرب كرموز



استطاع فيلم حرب كرموز أن يحقق إيرادات مرتفعة واحتل المركز الأول في ثاني أيام عرضه بعيد الفطر بإيرادات وصلت الى 4 ملايين و997 ألفا و450 جنيها.



فيلم "حرب كرموز" يضم العديد من النجوم بجانب أمير كرارة، منهم غادة عبد الرازق، وفتحى عبد الوهاب، ومصطفى خاطر، وإيمان العاصى، وبيومى فؤاد، ومحمد على رزق، ومحمود حجازى، ومايان السيد، قصة محمد السبكى، إنتاج رنا السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.



ليلة هنا وسرور



حقق فيلم "ليلة هنا وسرور" لمحمد عادل إمام إيرادات وصلت إلى 2 مليون و716 ألفا و683 جنيها.



ويحمل الفيلم توقيع المخرج حسين المنباوي، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم مصر والعالم العربي، منهم محمد عادل إمام، وياسمين صبرى، وفاروق الفيشاوي، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمد سلام، وأحمد فهمي، وبطل المصارعة كرم جابر.



قلب امه



استطاع فيلم "قلب أمه" أن يحتل الترتيب الثالث في موسم عيد الفطر السينمائي بإيرادات وصلت الى 948 ألفا و463 جنيها فى ثاني أيام العرض في عيد الفطر.



وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على أثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب (يونس) فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى (تختوخ) ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع (يونس) بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.



ويشارك فى بطولة الفيلم كل من كريم فهمى ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت واحمد سلطان وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.



أبلة طم طم



حقق فيلم "أبلة طم طم" لياسمين عبدالعزيز ايرادات وصلت الى 703 آلاف و905 جنيهات فقط.



الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي وتلعب فيه ياسمين دور مدرسة، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع، هشم إسماعيل، تأليف أيمن وتار، وإخراج علي إدريس.



كارما



حقق فيلم كارما لخالد يوسف إيرادات وصلت الى 450 ألف جنيه.



فيلم "كارما" تأليف وإخراج خالد يوسف، بطولة عمرو سعد، غادة عبدالرازق، زينة، خالد الصاوي، سارة التونسي، ماجد المصري، دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، مجدي كامل، مصطفى درويش، حسن حرب، يوسف الحسيني، خالد تليمة وعمر زهران.



ويناقش الفيلم قضية الإنسان المصرى، وقضية الغنى والفقير، والمسلم والمسيحى، وكلنا فى احتياج لبعضنا البعض.. من خلال شخصيتين يقدم بطل الفيلم الاول شخصا غنيا ومسلما أما الثانى فهو شخص فقير ومسيحى.

أكد الموزع السينمائى محمود الدفراوى، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن إيرادات أفلام موسم عيد الفطر فى ثاني أيام العرض، وصلت إلى 9 ملايين و816 ألفا و540 جنيها.وينافس فى موسم عيد الفطر أكثر من فيلم سينمائى، هي "كارما" للمخرج خالد يوسف وبطولة عمرو سعد، و"حرب كرموز" للمخرج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، وفيلم "أبلة طمطم" للمخرج على دريس وبطولة ياسمين عبد العزيز، وفيلم "ليلة هنا وسرور" لمحمد عادل إمام وياسمين صبرى، وفيلم "قلب امه" لشيكو وهشام ماجد.