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برلمان

نائبة تطالب بإسناد ملف النظافة لوزارة واحدة

السبت 16/يونيو/2018 - 11:29 م
النائبة ابتسام أبو
النائبة ابتسام أبو رحاب
عبدالله خالد
قالت النائبة ابتسام أبو رحاب عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هناك العديد من التحديات في وزارة البيئة ويجب على الوزيرة الجديدة الاهتمام بها في الفترة القادمة، على رأس هذه الملفات أزمة القمامة وذلك من خلال التعاون مع غيرها من الوزارات، للقضاء على هذه الأزمة والحفاظ على صحة المواطن والشكل العام.

وأضافت "أبو رحاب" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن مصر بها مجموعة كبيرة من المحميات الطبيعية ولابد من إدارتها بشكل لائق والاستفادة منها، وإيصال خدمات كثيرة للمحميات، والاستفادة منها بالشكل الأمثل لتدخل عائد إقتصادي، واستخدامها كمزار سياحي.

وأشارت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن المتنزهات والحدائق العامة بحاجة إلى التطوير والتنظيف والاهتمام من الوزارة، مطالبة بأن يكون المسؤول عن النظافة العامة والشكل العام والنظافة جهة واحدة خاصة بقضايا البيئة لتكون جهة محددة مسؤولة في إدارتها، موضحة أن هناك أكثر من جهة مسؤولة عن الشكل البيئي.

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