النمسا تطلب من ألمانيا توضيحات بشأن التجسس على مؤسساتها

طالبت الحكومة النمساوية، ألمانيا بتقديم توضيحات حول مزاعم تناقلتها عدة صحف مفادها أن الاستخبارات الخارجية الألمانية تجسست على عدد كبير من المؤسسات والشركات في النمسا، بينها وزارات سفارات ومنظمات دولية ومؤسسات إسلامية.



وأعرب الرئيس النمساوي فون در بيلين - في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز خصص للقضية اليوم السبت - عن أمله في الحصول على "توضيحات كاملة" من قبل السلطات الألمانية حول مزاعم التنصت هذه.



وقال دير بيلين - حسبما نقلت شبكة (دويتشه فيله) الألمانية - "قيام دول صديقة بالتجسس ليس فقط نادرًا وغير مرغوب فيه بل أمر غير مقبول". وتابع أن مثل هذه الأعمال "ستعيد طرح مسألة الثقة بين الدول على المدى الطويل".



بدوره ، أبدى سيباستيان كورتز حذرًا أكبر، مذكرا بأن ألمانيا "شريك مهم"، غير أن طلب من برلين "تعاونًا جيدًا" لإلقاء الضوء على معلومات كشفتها الصحف تتعلق بنشاطات سابقة لأجهزة الاستخبارات الألمانية. وشدد المسؤولان على أنهما يريدان التأكد من توقف هذه الممارسات موضحين أن حجمها كما أوردته الصحف "ضخم".



وكانت صحيفة (ستاندارد) النمساوية قد كشفت - في عددها الصادر اليوم - أن لديها لائحة بأهداف تعرضت للتجسس من قبل الاستخبارات الألمانية بين عامي 1999 و2006 تشمل نحو 2000 رقم هاتف من الشبكة الأرضية والنقالة وأرقام فاكس وعناوين إلكترونية لوزارات ومنظمات دولية وسفارات وشركات مقارها في النمسا.