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برلمان

نائب يتقدم بطلب إحاطة حول تفعيل دور مكتبة الطفل

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:55 ص
ماجد أبو الخير
ماجد أبو الخير
عبد الرحمن سرحان
قال ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، والنائب عن محافظة المنوفية، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مقدم لوزير الثقافة، الدكتورة ايناس عبد الدايم، حول تفعيل دور قصور الثقافة بالمحافظة.

وأشار "أبو الخير" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن قصور الثقافة تمثل قيمة وثروة ثقافية ضخمة يجب علينا استغلالها والنهوض بها، لاسيما وأن الثقافة هى أساس الشعوب، لافتا إلى أن هناك عدد من قصور الثقافة التى تم تكلفتها بملايين الجنيهات، إلا أنها متوقفة الآن.

وطالب النائب أيضا بضرورة الاهتمام بتفعيل دور مكتبة الطفل فى قصور الثقافة ومراكز الشباب، لتأسيهم على الثقافة والمعرفة.

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