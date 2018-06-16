الجيش اليمني يتوغل جنوب وغرب مطار الحديدة

أعلنت قوات الجيش اليمني ، مسنودة بقوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة السعودية ، اليوم السبت ، من إقتحام أسوار مطار الحديدة الدولي من الجهتين الجنوبية والغربية وبات تحت السيطرة النارية لقوات الجيش.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر ميدانية أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية كثفت من هجماتها الواسعة على مطار الحديدة مصحوبة بقصف جوي وبحري وبمشاركة من طيران الأباتشي التابع لقوات التحالف العربي على تحصينات مليشيا الحوثي الإنقلابية في مباني المطار وملحقاته.



وأشارت المصادر إلى أن الفرق الهندسية التابعة للجيش تمكنت من تفكيك شبكات ألغام متنوعة وعبوات ناسفة كانت ميليشيات الحوثي قد زرعتها على مدخل المطار لتأخير تقدم القوات ، مؤكدة أن قوات الجيش والمقاومة ستواصل تقدمها حتى تحرير وتطهير المطار بشكل كامل من الميليشيات الإنقلابية.