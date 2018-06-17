طاقة البرلمان: ضعف مخصصات البيئة تعجزها عن تحقيق أهدافها

قال النائب السيد حجازي أمين سر لجنة طاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه وزيرة البيئة الجديدة، ولكن التحدي الأكبر هو تنفيذ القوانين وتطبيقها بكل حزم، وذلك للحفاظ على نظافة البئية.



وأشار "حجازي" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن مخصصات وزارة البيئة ضعيفة جدًا، ولا يمكن تحقيق الأهداف الخاصة بالوزارة ومواجهة تحديات التلوث، لذلك على الوزارة العمل على تطبيق القانون ومواجهة التحديات في حدود الامكانيات، لافتًا إلى أنه كان هناك بعض التقاعس في تنفيذها الفترة الماضية.



وأوضح أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أنه على الوزارة متابعة جيدة لقراراتها المتخذه تجاه بعض المصانع التي تحدث تلوث، مشيرًا إلى أهمية إدارة المحميات الطبيعية بشكل صحيح والتعامل معها بالجدية الكاملة، خصوصًا توافرها بعدد كبير،لافتًا إلى أن التعامل معها ليس بالجدية وبالشكل الجيد، بسبب ربطها وتشابك المصالح بين الوزارات، مطالبًا بحل مشكلة البيروقراطية.

