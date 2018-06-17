الصحة العالمية قلقة إزاء تداعيات القتال في الحديدة باليمن

أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم عن قلقه البالغ إزاء أثر القتال في مدينة الحديدة اليمنية الساحلية ، على حياة وصحة نحو 1.6 مليون شخص يعيشون في المدينة وضواحيها ، وعلى أهل اليمن على نطاق أوسع.



وقال ادهانوم - في بيان السبت - أن ميناء الحديدة يعد شريان الحياة الأساسي للبلاد ؛ حيث يتم جلب أكثر من 70% من جميع المواد الغذائية والأدوية الأساسية وإمدادات الرعاية الصحية من خلاله ، داعيا جميع أطراف النزاع الى حماية الميناء والسماح لأدائه بالاستمرار وحماية العاملين في مجال الصحة ومرافقها ، وضمان وصول الفرق الطبية دون عوائق.