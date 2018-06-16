ولي عهد أبوظبي يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعيد الفطر المبارك.





وأعرب الشيخ محمد بن زايد، خلال الاتصال عن تمنياته أن يعيد الله عليه هذه المناسبة بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والرخاء.



