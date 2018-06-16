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ديني

ولي عهد أبوظبي يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

السبت 16/يونيو/2018 - 11:51 م
شيخ الازهر
شيخ الازهر
محمد شحتة
هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعيد الفطر المبارك.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد، خلال الاتصال عن تمنياته أن يعيد الله عليه هذه المناسبة بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والرخاء. 

من جانبه، أعرب الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن خالص الشكر والتقدير للشيخ محمد بن زايد على تهنئته الكريمة، سائلًا الله العلي القدير أن يعيد تلك المناسبة عليه وعلى دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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