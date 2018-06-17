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طرد مشبوه وتهديد بقتل ترامب للسفيرة الأمريكية في كندا

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:54 ص
ترامب
ترامب
ا ش ا
قالت صحيفة (ذي هيل) الأمريكية، السبت، إن سفيرة الولايات المتحدة في كندا، كيلي كرافت ، تلقت طردًا بريديًا يحتوي على تهديد بالقتل ومسحوق أبيض، أمس الأول الخميس.

وأضافت الصحيفة ، على موقعها الإلكتروني ، أن الطرد احتوى أيضا على رسالة تهديد بالقتل ضد الرئيس ترامب وأعضاء من عائلته.

وقد تم إرسال الطرد إلى عنوان كرافت بالسفارة الأمريكية في أوتاوا ، لكن أحد موظفي البريد بمقر إقامة كرافت اكتشفه ، ثم تدخلت الشرطة ، وأظهرت الاختبارات أن المسحوق الأبيض غير ضار.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اتصل بالسفيرة الأمريكية، أمس الجمعة، وعرض عليها المساعدة.
وتأتي الحادثة وسط ارتفاع التوترات بين ترودو من ناحية وترامب من ناحية أخرى ، بعد وصْم الأخير لترودو بأنه "غير أمين وضعيف" بعد اجتماع قمة مجموعة السبع الصناعية في كندا.

ورفض ترامب التوقيع على بيان اعتمدته بقية أعضاء القمة في نهايتها ؛ وكان ترامب قد نفّذ تعريفة بنسبة 25% على الصُلب وأخرى بنسبة 10% على الألومنيوم المستوردَين من دول أخرى من بينها كندا.

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