فرنسا تنفي تصريحات منسوبة لترامب حول الإرهابيين في باريس

نفت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) السبت، بشكل قاطع، التصريحات المنسوبة للرئيس الامريكي دونالد ترامب، والتي قال فيها للرئيس إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة السبع، بحسب صحيفة (وول ستريت جورنال)، إن "كل الارهابين في باريس". وقال مصدر بالإليزيه "ننفي ذلك بشدة.. كل ذلك خطأ".



وكان ترامب قد هدد - خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في كندا - رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأنه سيُرسل 25 مليون مهاجر مكسيكي إلى اليابان، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة.



ووصف ترامب - بحسب مسؤول أوروبي - الهجرة بأنها مشكلة كبيرة لأوروبا ثم قال لآبي "شينزو، لا توجد لديك هذه المشكلة، لكن يمكنني أن أرسل لك 25 مليون مكسيكي وسوف تخرج من منصبك قريبًا جدًا".



ونقلت (وول ستريت جورنال) عن مسؤولين أوروبيين - كانوا موجودين وراء كواليس القمة - أنه عندما تحوّل الموضوع إلى إيران والإرهاب، قال ترامب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لا بدّ أنك تعرف عن هذه المسألة، إيمانويل، لأن كل الإرهابيين موجودون في باريس".



كما واجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر انتقادات ترامب - الذي وصفه مرارا بأنه "قاتل وحشي" - في إشارة إلى فرض الاتحاد الأوروبي غرامات في قضايا لمكافحة الاحتكار وضرائب ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية.



ونفى دونالد ترامب السبت المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، متهما إياها بنشر أخبار كاذبة ومحاولة نقل صورة خاطئة عن علاقاته بقادة مجموعة السبع التي تربطه بهم علاقات ودية.



وكانت قمة مجموعة السبع باءت بالفشل بعد انسحاب ترامب فجأة من البيان الختامي الصادر عنها، وشن هجوما شديدا على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.