استخدام لن يخطر ببالك للشاى الأخضر

الهالات السوداء وانتفاخات العين يمكن محاربتها بقناع سريع المفعول يساعد على التخلص من الانتفاخات وتهدئة البشرة إليك مكوناته وطريقة تحضيره تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم ل"صدى البلد"



كل ما تحتاجين ..



كوب من الشاي الأخضر

كوب من الماء البارد



طريقة تطبيق الوصفة ..



قومي بنقع كيسين من الشاي الأخضر داخل ماء دافئ ومن ثمّ تبريدهما لبضع دقائق في الثلاجة ثم ضعي كيسًا على كل عين لمدة خمس دقائق، ستشعرين بانتعاش المنطقة المحيطة بالعين واختفاء الانتفاخ نهائيًا.