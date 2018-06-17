ضاحي خلفان: تحالف قطر مع إيران سذاجة من تميم

قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إن تحالف الجيش القطري مع الحرس الثوري الإيراني يهدد أمن الخليج العربي والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تحالف قطر مع إيران يظهر حجم السذاجة في صانع السياسة القطرية دون أدنى شك في ذلك.



ووجه خلفان أسئلة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "سؤال موجه فقط الى الشعب القطري..هل تؤيد حكومتك في التحالف مع ايران والتحالف مع التحالف العربي".



وتابع "لماذا تشذ قطر عن الجماعة ؟ ، لماذا تزود قطر الجماعات الارهابية بالمال والسلاح ؟، ماذا تهدف قطر من صناعة الاضطرابات في الدول العربية؟ ، ما الذي يجعل قطر سياسيا الذهاب مع الريح ؟، لماذا لا يزال حمد بن خليفة حاكما من خلف الكواليس ؟".