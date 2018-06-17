"لا تريبيون": حقل ظهر على وشك تحقيق رقم قياسي في الإنتاج

ذكرت صحيفة "لاتريبيون" الفرنسية، أن إنتاج حقل ظهر المصري من الغاز سيرتفع إلى 1.7 مليار قدم مكعب يوميا في أغسطس المقبل ، موضحة أن هذا الإنتاج سيزيد تدريجيا حتى نهاية العام.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه بفضل حقل ظهر فإن مصر بإمكانها التحول إلى مركز طاقة إقليمي في البحر المتوسط والقارة الإفريقية، مشيرة إلى إعلان وزير البترول المصري طارق الملا تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغازات لمشروع حقل ظهر قبل الموعد المخطط بنحو 10 أيام.



وأشار التقرير إلى أن إنتاج الحقل سيصل إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول نهاية العام الجاري حسب الخطة التي أعلنها الملا، موضحا أن الخطوة الكبرى التي ستنقل مصر هي الوصول للرقم القياسي الذي حددته الحكومة المصرية للإنتاج في العام المقبل وهو 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا.



ويعد هذا نجاحا جديدا لحقل ظهر في الوصول للانتاج المحدد في وقت قياسي، وأوضح التقرير أن الوصول إلى الانتاج المخطط له في 2019 سيجعل مصر ب مركر طاقة إقليمي قوي في المنطقة.