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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يأمر بعلاج أديب وفنان تشكيلي على نفقته الخاصة

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:50 ص
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد
رحيم يسري
‏‫وجه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بعلاج الأديب الدكتور منصور الحازمي والفنان التشكيلي طه صبان، على نفقته الخاصة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

كشف ذلك وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، خلال معايدته الأديب الحازمي والفنان التشكيلي صبان بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكان بن سلمان قد التقى أمس بمساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس الشؤون الخاصة بمكتب سمو وزير الدفاع خالد الريس، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وعددا من قيادات وزارة الدفاع السعودية بمناسبة عيد الفطر.

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