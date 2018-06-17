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محافظات

صقر يوافق على تعريفة الركوب الجديدة بمحافظ الغربية.. صور

الأحد 17/يونيو/2018 - 05:32 ص
اللواء احمد ضيف
اللواء احمد ضيف صقر
محمد عبد الخالق
وافق اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية على الزيادة الجديدة لتعريفة الركوب بالسيارات الاجرة والسرفيس والتاكسى العداد وذلك وفقا للتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بعد الزيادة فى أسعار الوقود.

فقد تم الاتفاق على زيادة تعريفة الركوب بين مراكز المحافظة والمحافظات الاخرى والخطوط الداخلية بنسبة تترواح بين 15%الى 20% زيادة تعريفة الركوب بالنسبة لمشروع النقل الداخلى من 150 قرش الى 175 قرش داخل مدينة طنطا ومن 125 قرش الى 150 قرش بمدينة المحلة الكبرى زيادة تعريفة النقل الداخلى طنطا المحلة الكبرى من 4 جنية الى 4.5 جنية .وزيادة تعريفة الركوب بالنسبة لجمعية نقل الركاب بالغربية من 1.5 جنية الى 1.75 جنية وزيادة بداية عداد الركوب لسيارات التاكسى الاجرة من 4 جنية الى 5 جنية داخل المدينة و1.50جنية لكل كيلو.

وشدد المحافظ على الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطن من قبل السائقين وأنه سيتابع بنفسة من خلال الجولات المفاجئة بجميع المواقف والتواصل مع المواطنين ووجه بتكثيف الرقابه والمتابعه من قبل ادارة ومباحث المرور وادارة المواقف والاجهزة المعنية.

كما اعلن محافظ الغربية عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لتلقى اى شكاوى من المواطنين على مدار الساعة من خلال الارقام الاتية النجدة 122 اوارضى 3341233 او عن طريق خدمة تلقى شكاوى المواطنين عبر الواتس اب بالمحافظه على الارقام الاتية 01277073412-01094010999-01102014000
صقر يوافق على تعريفة الركوب الجديدة بمحافظ الغربية.. صور
صقر يوافق على تعريفة الركوب الجديدة بمحافظ الغربية.. صور
صقر يوافق على تعريفة الركوب الجديدة بمحافظ الغربية.. صور
صقر يوافق على تعريفة الركوب الجديدة بمحافظ الغربية.. صور
صقر يوافق على تعريفة الركوب الجديدة بمحافظ الغربية.. صور
صقر يوافق على تعريفة الركوب الجديدة بمحافظ الغربية.. صور
صقر يوافق على تعريفة الركوب الجديدة بمحافظ الغربية.. صور
صقر يوافق على تعريفة الركوب الجديدة بمحافظ الغربية.. صور
صقر يوافق على تعريفة الركوب الجديدة بمحافظ الغربية.. صور
صقر يوافق على تعريفة الركوب الجديدة بمحافظ الغربية.. صور
صقر يوافق على تعريفة الركوب الجديدة بمحافظ الغربية.. صور
صقر يوافق على تعريفة الركوب الجديدة بمحافظ الغربية.. صور
صقر يوافق على تعريفة الركوب الجديدة بمحافظ الغربية.. صور

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