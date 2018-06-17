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بنات البلد

4 كلمات احذري ذكرها أمام طفلك

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:41 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
كلمات عديدة يجب أن تحذرى قولها لطفلك حتى لا تؤثر على ثقته بنفس إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

- متسلط: إذا كان طفلك متسلط يجب تجنب ذكر تسلط الابن للناس في حضوره بل مدح سلوكياته الإيجابية

- مدلل: عليكما الصبر في تقويم سلوك الطفل وحاولى جعله يعتمد على نفسه أكثر ويلعب بألعابه لوحده ويرتب أغراضه بنفسه.

- غبي: حاولي إلقاء كلمات مشجعة على ابنك ليحاول الوصول إلى النتيجة الإيجابية بدلًا من زرع السلبية فيه.

- أناني: من المهم في تربية الاطفال أن تتجنبا التصرف بأنانية أمامه حتى لا يصبح أنانيًا في المستقبل.

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