4 كلمات احذري ذكرها أمام طفلك

كلمات عديدة يجب أن تحذرى قولها لطفلك حتى لا تؤثر على ثقته بنفس إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



- متسلط: إذا كان طفلك متسلط يجب تجنب ذكر تسلط الابن للناس في حضوره بل مدح سلوكياته الإيجابية



- مدلل: عليكما الصبر في تقويم سلوك الطفل وحاولى جعله يعتمد على نفسه أكثر ويلعب بألعابه لوحده ويرتب أغراضه بنفسه.



- غبي: حاولي إلقاء كلمات مشجعة على ابنك ليحاول الوصول إلى النتيجة الإيجابية بدلًا من زرع السلبية فيه.



- أناني: من المهم في تربية الاطفال أن تتجنبا التصرف بأنانية أمامه حتى لا يصبح أنانيًا في المستقبل.