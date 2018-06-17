أنجلينا جولي تزور الموصل وتدعو لدعم إعادة الإعمار

زارت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الموصل في شمال العراق اليوم السبت ودعت المجتمع الدولي ألا ينسى السكان الذين يحاولون إعادة إعمار مدينتهم.



وانتزعت القوات العراقية السيطرة على الموصل في يوليو تموز عام 2017 من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين سيطروا على المدينة قبل ذلك الحين بثلاث سنوات وحولوها إلى معقل "للخلافة" في حملة عسكرية شهدت فرار 900 ألف من السكان.



وكشفت لقطات مصورة وصور قدمها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أن نجمة هوليوود التقت بعائلات من غرب الموصل وسارت في شوارع سبق أن تعرضت للقصف.



وعادت الحياة إلى طبيعتها في مناطق كثيرة من الموصل إذ غادر السكان النازحون المخيمات المجاورة وعادوا إلى ديارهم.



لكن المدينة القديمة في غرب الموصل دمرت بشكل كبير خلال حملة تحالف قوامه 100 ألف فرد من وحدات الحكومة العراقية ومقاتلي البشمركة الكردية ومقاتلين شيعة بدعم جوي من تحالف تقوده الولايات المتحدة.