شاهد.. حملات ليلية لحماية المستهلك وتحرير محضر لمحطة وقود

نفذ جهاز حماية المستهلك، عدة حملات فى محافظات قنا والمنيا وبنى سويف والفيوم والإسكندرية، وذلك لمتابعة تبعات قرار خفض الدعم عن المحروقات والمواد البترولية، حيث تحرير محضر بمحافظة القليوبية لإحدى محطات الوقود للامتناع عن البيع وتم احالة المحضر للنيابة العامة.



وقاد رئيس الجهاز اللواء دكتور راضى عبد المعطى حملات في محافظتي الشرقية والقليوبية شملت متابعة انتظام محطات التموين فى بيع السولار والبنزين بالسعر الرسمي المحدد كما شملت ايضا مواقف السرفيس والتأكد من توزيع منشور التعريفة الجديدة الصادر عن المحافظ وجارى المتابعة واستكمال الحملات.

