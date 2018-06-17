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كأس العالم

مدرب الأهلي: نتيجة مباراة مصر وأوروجواي منطقية وصلاح كلمة السر

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:22 ص
باتريس كارتيرون مدرب
باتريس كارتيرون مدرب النادي الأهلي الجديد
رحيم يسري
قال الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي الجديد إن نتيجة مباراة مصر وأوروجواي كانت منطقية وإن منتخب أوروجواي نجح في صناعة فرص عديدة لكن الحارس المصري محمد الشناوي تمكن من إنقاذ معظمها.

وأضاف كارتيرون في حوار مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية، "كنت أتوقع المزيد من جانب الأوروجواي خاصة أن أداء مصر تراجع في الشوط الثاني"، مشيرا إلى التفوق البدني للاعبي المنتخب الأوروجوياني على المصريين، مؤكدا "النتيجة منطقية في رأيي".

وتمنى مدرب الأهلي نجاح مصر في التأهل للدور القادم، مضيفا أن وجود النجم محمد صلاح في تلك المباراة كان من الممكن أن ينهيها لصالح مصر، مشيرا إلى أن المدير الفني للمنتخب الوطني هيكتور كوبر لعب بخطة محكمة وتمكن من مضايقة منتخب الأوروجواي، مؤكدا أن الفريق "مختلف في وجود صلاح".

وأوضح كارتيرون أن مشاركة صلاح أمام روسيا بالطبع ستغير شكل المنتخب، مضيفا أن مصر ليس أمامها سوى خيار واحد وهو الفوز في المباراة القادمة قبل مواجهة السعودية، وأشار إلى أن عدم اختيار عصام الحضري حارسا للمباراة فاجأه بعض الشيئ موضحا أنه يحظى باحترام كبير لكن الشناوي حارس الأهلي كان قويا ونجح في صد كرات خطيرة من كافاني وسواريز.

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