5 استخدامات لليمون تعرفي عليها

إستخدامات عديدة لن تخطر على بالك لليمون إليك أبرزها يقدمها موقع هيلث كير الأمريكى لا تترددى فى تجربتها



1. لتنظيف الـ"ميكروويف"على درجة حرارة عالية ضعى الليمون في وعاء مملوء بالماء لإذابة الدهون العالقة



2. لتعقيم الخضروات والفواكه والتخلص من البكتيريا والجراثيم العالقة



3. لتلميع الفضة ضعيها فى وعاء ملى بالليمون لمدة ساعة ثم تشطف بالماء وتجفف.



4. للتخلص من الرائحة الكريهة داخل الثلاجة توضع قشور الليمون الحامض في أجزاء متفرقة



5. يضاف عصير الليمون الحامض إلى ماء تنظيف الأرضيات لطرد الحشرات