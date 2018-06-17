محرم هلال: الحكومات السابقة تعاملت مع الدعم بـ"حلول مؤقتة"

قال الدكتور محرم هلال ، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، إن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الأربع سنوات الماضية كانت ضرورية لتصحيح مسار اقتصادها وإعادة بنائه على أسس قوية.



تابع :مصر كانت تتبع سياسة اقتصادية خاطئة وغير مدروسة أدت لنتائج كارثية على مدار 60 عام ماضية وكان الدعم احدى صور هذه السياسات ،حيث تعاملت معه الحكومات السابقة البلاد بحلول مؤقتة وطالما لجأت لزيادة الدعم تجنبا لغضب الناس مما الى تفاهم الديون وزيادة الأعباء على الموازنة العامة .



أكد هلال ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ،أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه قيادة البلاد نجح فى اتخاذ عدة قرارات صعبة أهمها خفض الدعم فيما لم يقترب أحد من رؤساء مصر السابقين من تلك القضية الشائكة ولكنه اتخذ القرار ولم يلقى بالا لتداعيات هذا القرار على شعبيته وفضل مصلحة البلاد العليا وذلك لوقف نزيف الخسائر الناتج عن هذه السياسة الخاطئة حيث أن الدعم لم يصل الى مستحقيه ولم تستفيد من الفئات الأكثر احتياجا.



أضاف هلال ، أن الموازنة العامة للبلاد مليئة بالتشوهات حيث يذهب 30% منها مرتبات دون إنتاج ، 25 % خدمة دين أقساط وفوائد ،30% مخصصات للدعم و 15% فقط يذهب التعليم والصحة والاستثمارات الحكومية في قطاع البنية التحتية.