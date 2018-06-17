السعودية وروسيا تطلبان من أوبك رفع الإنتاج

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا والمملكة العربية السعودية ستطلبان من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" زيادة الإنتاج بواقع 1,5 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام الجاري.



ونقلت قناة "فرانس 24" الفرنسية عن نوفاك قوله إن "موسكو والرياض تقترحان زيادة الإنتاج في الربع الثالث لعام 2018 بواقع 1,5 مليون برميل يوميا".



وكانت أوبك وروسيا قد قررتا في 2016 خفض الإنتاج سعيا إلى رفع الأسعار، عقب هبوط حاد في أسعار النفط بسبب تخمة في الإنتاج العالمي، لكنّ تراجع الإنتاج في إيران وفنزويلا غيّر خطط السعودية وروسيا وأعضاء أوبك.



وأضاف الوزير الروسي "نحن نقترح ذلك فقط للربع الثالث.. في سبتمبر سنراجع الوضع في السوق ونقرر المسار المستقبلي".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونوفاك التقيا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في موسكو قبل مباراة افتتاح كأس العالم.