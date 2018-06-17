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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل 4404 معتمرين عائدين من مناسك العمرة

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:18 ص
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 20 رحلة جوية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران من مطاري جدة والمدينة لعودة 4404 معتمرين بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، وذلك ضمن رحلات العودة للمعتمرين.

وأفاد مصدر بالمطار بأن مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران استقبل 15 رحلات من مطار جدة على متنها 3275 معتمرا، و5 رحلات من المدينة المنورة على متنها 1129، بإجمالي 4404 معتمرين.

وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، وإنهاء جميع الاستعدادات بالصالة الموسمية بالمطار، لسرعة إنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم.

وكانت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، قالت إن مرحلة العودة للمعتمرين من الأراضي المقدسة ستشهد كثافة في التشغيل، حيث من المخطط أن يبلغ متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا، أي بإجمالي 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجاري، وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران تمكنت من نقل ما يقرب من 45 ألف معتمر إلى مطاري جدة والمدينة المنورة على متن 450 رحلة جوية في مرحلة الذهاب.

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