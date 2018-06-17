زيادة التعريفة الجديدة ببني سويف من 14 إلى 20% ..مستندات

أقر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، وكذا بين المحافظة والمحافظات الأخرى ، بزيادة تتراواح من 14 إلى 20% مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة ، وذلك عقب الزيادة التي أقرتها الحكومة على المنتجات البترولية المختلفة.



وأكد المحافظ بأنه تم مراعاة تحقيق التوازن والعدالة قدر الإمكان بين مطالب المواطنين والسائقين عند وضع التعريفة الجديدة ، مشيرًا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار بأن نسبة الزيادة الأخيرة المقررة على المنتجات البترولية لا تعنى الزيادة بنفس النسبة في تعريفة الأجرة ،حيث يتم توزيع الزيادة على عدد الركاب بعدد الكيلومترات المقطوعة بلتر الوقود الواحد ، مع العلم بأن الوقود أحد عناصر تكاليف المواصلات، فلا يجب اعتبار المواد البترولية هي المعيار الوحيد في تحديد تعريفة الخدمة وتحميل المواطنين تبعات الزيادة في أسعارها بنفس النسب ، حيث توجد مكونات أخرى لتكلفة الخدمة مثل الإصلاح والصيانة وقطع الغيار وغيرها.



وأمر المحافظ بحزمة من الإجراءات المشددة ضد السائقين المخالفين في حالة عدم الإلتزام بالتعريفة الجديدة المقررة منها: طبع استيكرات وملصقات يتم وضعها على زجاج سيارات الأجرة من السرفيس والتاكسي موضح بها التعريفة المقررة وأرقام الخطوط الساخنة لاستقبال شكوى المواطنين في هذا الشأن ، بالإضافة إلى التنسيق بين المرور ومشروع المواقف والتموين وبالتعاون مع مديرية الأمن لشن حملات مكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والطرق ومواقف سيارات الأجرة ، للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة ، وتطبيق القانون على المخالفين.



وخصصت محافظة بني سويف خطين ساخنين لاستقبال شكاوي المواطنين بخصوص المخالفات في تعريفة الأجرة الجديدة وهما الخط الساخن 114 بديوان عام المحافظة ، والذي يعمل على مدار الـ24 ساعة ، ويتم من خلاله توجيه الشكوى للجهات المختصة لسرعة التعامل معها وتطبيق العقوبات الرادعة في هذا الشان ، والخط الثاني 136 بالإدارة العامة للمرور ، ويتم التعامل مع الشكوى في التو ، وذلك بهدف منع التلاعب واستغلال المواطنين ، خاصة وأن التعريفة الجديدة التي تم إقرارها راعت مصلحة الطرفين من السائقين والركاب .



وحددت التعريفة الجديدة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف بـ 150 قرشًا ، و7 جنيه للتاكسي داخل المدينة ، و14 جنيه للتاكسي بين المدينة وشرق النيل ، وبالنسبة لتعريفة الركوب بين مدينة بني سويف والمراكز فقد تم تحديدها بـ 4 جنيه لخط "بني سويف- الواسطى "، و2 جنيه لخط" بني سويف - ناصر" ، و 5.25 جنيه لخط "بني سويف -الفشن" ، و3 جنيه لخط بني سويف - اهناسيا ، 5.25 جنيه خط بني سويف - سمسطا ، و3 جنيه لخط بني سويف - ببا.



وبالنسبة للأجرة بين المحافظة والمحافظات الأخرى فقد تم إقرارها على النحوالتالي : 26 جنيه للمنيب ، 24 جنيه لحلوان، 28 جنيه للمرج، 25 جنيه لأكتوبر، 28 جنيه للسلام ، 28 جنيه عبود، 23 جنيه للمنيا، 7 جنيه للفيوم ،