غادة لبيب: نسعى لبناء جهاز إداري قادر على المشاركة في التنمية

قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون الإصلاح الإداري، إن الإصلاح الإداري أحد الملفات التى تولي لها الحكومة إهتمام خاص في خططها وبرامجها، مؤكدا أنه لابد من بذل مزيد من الجهد من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يستطيع القيام بدوره في عملية التنمية.



ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الوزارة مستمر في تنفيذ دورها الوطني مؤكدة أن العمل يجري الآن على تنفيذ خطط الإصلاح الإداري والخدمات التي تخص المواطنين في المرحلة الأولى باعتبارها الأولوية التي تضعها الحكومة نصب أعينها.



وكانت المهندسة غادة لبيب قد أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك كنائب لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون الإصلاح الإداري.