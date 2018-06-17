ننشر التسعيرة الجديدة لأسطوانة البوتاجاز في الوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، مساء السبت، عن تفاصيل تسعيرة اسطوانة البوتاجاز في مراكز ومدن المحافظة عقب قرار الحكومة تحريك أسعار الوقود.



أكد معاذ عبدالرحيم،وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، انتهاء المديرية من وضع تسعيرة الاسطوانة ادخل المستودعات وعلي سيارات مشروع شباب الخريجين على مستوى المراكز الإدارية الخمسة.



أشار عبدالرحيم، تحديد تسعيرة اسطوانة البوتاجاز في المستودعات كالتالي: مركز الخارجة 52 جنيها، قرية ناصر الثورة 53 جنيهًا، وقرية بغداد بمركز باريس 54 جنيهًا، مدينة باريس 54.25 جنيهًا، مدينة بلاط 54.75 جنيهًا، مدينة موط بالداخلة 55 جنيها، قرية الدهوس بمركز الداخلة 55.50 جنيهًا، عزب القصر بالداخلة 56 جنيهًا، وفي قرى غرب الموهوب بالداخلة وقري أبو الهول بالفرافرة ومدينة الفرافرة 57.50 جنيهًا.



كما لفت معاذ، إلى تحديد 2.5 جنيهًا تضاف إلى سعر الاسطوانة السابق في حال توزيعها عبر سيارات مشروع شباب الخريجين.