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محافظات

تسمم 6 أشقاء تناولوا "ملوخية" بسوهاج

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:17 ص
صدى البلد
إسلام رياض
استقبل مستشفى سوهاج العام، 6 أشقاء مصابين بتسمم غذائي لتناولهم ملوخية غير طازجة بمنزلهم بقرية أدفا.

كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز سوهاج، بورود إشارة من المستشفي العام بوصل كل من عزيز فرح، 15 عاما طالب، وأشقائه حنان، 16 عاما طالبة، وعزت، 7 سنوات، ودعاء، 5 سنوات، وياسر، 3 سنوات، ومريم، 14 عاما طالبة ويقيمون بناحية إدفا دائرة مركز سوهاج، مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمرة، إدعاء تناول طعام فاسد.

بسؤال سؤال والدهم فرج الدين.م، 40 عاما عامل قرر حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهم طعام فاسد "ملوخيه" بالمنزل، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3333 إداري المركز لسنة 2018.

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